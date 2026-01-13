МИД назвал недопустимыми угрозы США в адрес Ирана

Раздающиеся из Вашингтона заявления о возможности новых военных ударов по Ирану неприемлемы. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя обострение ситуации в ближневосточном государстве.

В МИД подчеркнули, что любые попытки использовать внутреннюю нестабильность в Иране как повод для силового вмешательства чреваты тяжелыми последствиями. По оценке ведомства, подобные шаги способны привести к резкой дестабилизации обстановки на Ближнем и Среднем Востоке и негативно сказаться на международной безопасности в целом.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что сценарий военного давления на Тегеран уже применялся ранее, и его повторение лишь усугубит кризис. Ответственность за возможную эскалацию, как отметили в МИД, ляжет на тех, кто сознательно подталкивает регион к новому витку конфронтации.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря на фоне резкого ослабления национальной валюты. В январе акции активизировались и в ряде городов переросли в столкновения с правоохранительными органами. Власти страны заявляли о погибших и раненых, а также обвиняли внешние силы, включая США и Израиль, в попытках дестабилизировать ситуацию.

Позднее президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать акции, а также пообещал участникам беспорядков содействие со стороны Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.