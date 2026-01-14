Финал карьеры: Шер находится на грани физического истощения из-за работы

Radar Online: певица Шер находится на грани физического истощения из-за работы

Легендарная певица Шер находится на грани физического истощения из-за работы над автобиографическими проектами в преддверии 80-летия. Об этом сообщило издание Radar Online.

По данным инсайдеров, поп-дива трудится практически без перерывов, пытаясь завершить вторую часть мемуаров, публикация которых намечена на ноябрь 2026 года.

Кроме того, звезда ведет переговоры со стриминговым сервисом Netflix о создании документального сериала из семи эпизодов, стоимость которого оценили в 18 миллионов долларов.

Близкое окружение певицы выражает серьезную обеспокоенность ее состоянием, отмечая, что стремление к тотальному контролю над производством и плотный график могут негативно сказаться на здоровье пожилой знаменитости.

Ситуация осложняется тем, что Шер привыкла лично курировать все аспекты своего творчества.

«Шер любит принимать участие во всем, и когда дело доходит до изложения истории ее жизни, она хочет обладать полным контролем», — поделился источник.

По его словам, работа над кинопроектом требует взаимодействия с большой командой, что дается артистке нелегко.

«Правильное оформление мемуаров и телесериала невероятно важно для нее, но также необходимо учитывать время и энергию. Это огромная нагрузка, и она находится в самой гуще событий. У Шер невероятная трудовая этика, но, как и всем остальным, ей нужен отдых, которого в последнее время было крайне мало», — рассказал инсайдер.

Несмотря на колоссальную усталость, исполнительница хита Believe не планирует останавливаться. Помимо литературной деятельности и съемок, она анонсировала запись нового музыкального альбома, который, по ее собственному признанию, может стать финальным в карьере.

«Это, вероятно, мой последний альбом, который я собираюсь выпустить. Это отличные песни, и я очень рада, что делаю это», — заявила 79-летняя звезда.

Артистка с иронией относится к своему возрасту, отмечая, что часто оказывается самым старым человеком в помещении, если только не находится в доме престарелых. Тем не менее поклонники и друзья надеются, что Шер найдет время для восстановления сил, чтобы дожить до реализации всех масштабных планов.

