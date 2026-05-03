Срочно врача: какие признаки отравления шашлыком требуют скорую, а не «полежать»

Инфекционист Неронов: симптомы отравления мясом могут появиться через двое суток

Главная угроза при отравлении испорченным мясом — не экзотические токсины, а обычные пищевые инфекции, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека. Об этом Life.ru рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.

Эксперт отметил, что банальные пищевые инфекции способны с легкостью свалить с ног всего за пару часов. Речь о сальмонеллезе, кампилобактериозе, токсикоинфекции от стафилококка или клостридий.

Симптомы отравления, как уточнил доктор, могут проявиться в период нескольких часов до двух суток после еды. По словам Владимира Неронова, если в это время у человека внезапно появилась тошнота, рвота, спазмы в животе, жидкий стул, озноб, высокая температура и ломота в мышцах, то нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Как добавил инфекционист, в легких случаях пищевое отравление допустимо лечить самостоятельно. Однако в этом случае надо знать несколько важных правил: следует пить много воды, временно отказаться от тяжелой пищи, спиртных напитков, а также при необходимости использовать сорбенты.

Ранее диетолог Антон Поляков предупредил о рисках переедания жареного мяса в период майских праздников. Специалист подчеркнул, что употребление слишком больших порций, например, целого килограмма шашлыка, приведет к тому, что еда попросту не сможет нормально усвоиться.

