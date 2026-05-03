Рано радоваться не стоит: синоптик рассказал о погоде на неделе перед 9 Мая

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Температурный фон уже начал меняться в лучшую сторону.

Какая погода будет в Москве с 4 по 10 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве с 3 по 8 мая температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла

В ближайшую неделю температура воздуха в московском регионе прогреется до 23 градусов тепла. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

На неделе с 4 мая погода приятно удивит жителей и гостей российской столицы. По словам метеоролога, в город наконец придет долгожданное майское тепло.

«Постепенно теплеть начнет с воскресенья, 3 мая, а в начале недели температура воздуха прогреется до +18…+23 градусов», — сказал Александр Ильин.

При этом синоптик поспешил добавить, что почти летняя погода будет радовать жителей региона не так долго, как хотелось бы. Уже к выходным — 9 и 10 мая — столбики термометров снова опустятся вниз.

Согласно информации с сайта Гидрометцентра России, в субботу, 9 мая, температура воздуха будет варьироваться от 10 до 15 градусов тепла. Кроме того, возможен небольшой дождь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москву придет метеорологическое лето. По данным ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, это может произойти не раньше 26 мая.

