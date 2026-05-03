Кому нельзя есть макароны: эндокринолог предупредил о вреде популярного блюда

Эндокринолог Поляков: макароны не стоит есть больным сахарным диабетом

Людям с рядом заболеваний стоит отказаться от употребления макарон. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Как отметил специалист, изделия из пшеницы противопоказаны тем, у кого выявлена непереносимость глютена. Также врач не рекомендует включать макароны в рацион пациентам с сахарным диабетом второго типа. Кроме того, людям с морбидным или крайне тяжелым ожирением (III степени. — Прим. ред.) следует строго ограничивать употребление такого продукта.

Также эксперт добавил, что на воздействие блюда на организм влияет и способ его приготовления. Более полезным вариантом считаются макароны степени готовности al dente (слегка недоваренные. — Прим. ред.), так как они медленнее усваиваются. Разваренные изделия, напротив, быстро перерабатываются организмом и способны вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что особенно опасно для людей с нарушениями углеводного обмена.

