Суд продлил арест балашихинскому отравителю Миссюре

Московский областной суд продлил срок содержания под стражей Артема Миссюры, обвиняемого в многочисленных отравлениях родственников и знакомых. Корреспондент 5-tv.ru передал из зала заседания, что мера пресечения будет действовать как минимум до 24 апреля.

Миссюра во время судебного слушания заявил, что рассчитывает на приговор с конкретным сроком наказания и надеется избежать пожизненного заключения. Выступая с показаниями, он принес извинения пострадавшим. Обвиняемый сообщил, что не преследовал цели лишить их жизни. Также злоумышленник настаивал, что не собирался завладеть имуществом родственников, и уверял суд в близких отношениях с сестрой, на которую, как установило следствие, он также пытался совершить покушение.

При этом материалы дела и показания свидетелей указывают на систематический характер преступлений. Следствие утверждает, что Миссюра неоднократно использовал токсичные вещества, подмешивал их в еду и напитки близких. В частности, он приносил родственникам отравленные гостинцы, преподнес знакомому ядовитый пасхальный рулет, добавлял отраву в напитки девушки, заменял специи на токсичные аналоги и заливал ядовитое вещество в кофемашину отчима.

Про задержание 25-летнего жителя Балашихи стало известно 19 июля 2024 года. По версии следствия, мужчина, навещая родителей, систематически подсыпал в продукты сильнодействующие химические соединения и рассчитывал на смертельный исход.

Обвиняемый признал вину на первоначальных допросах и сообщил о причастности к гибели знакомого. Впоследствии правоохранители установили возможную связь Миссюры со смертью бабушки и еще одного приятеля. В настоящее время ему вменяют два убийства, а также покушение на жизнь семи человек, в том числе родителей, сестру, дядю, девушку и двух друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что балашихинский отравитель испытывал яд на своей девушке.

