В Иране пообещали привлечь к ответственности США за удар по школе в Минабе

Дарья Бруданова
В Тегеране заявили, что не позволят забыть жертв удара по школе и гибель аятоллы Али Хаменеи.

Фото: www.globallookpress.com/Mehr News Agency

Тегеран намерен привлечь к ответственности Вашингтон за гибель школьниц в Минабе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Кроме того, республика хочет добиться справедливости для бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который также погиб в результате совместной операции Израиля и США.

«Мы, безусловно, еще привлечем США к ответственности. Мы никогда не позволим, чтобы кровь мучеников школы в Минабе была пролита напрасно. Мы никогда не допустим, чтобы была забыта священная кровь нашего погибшего Имама — аятоллы Али Хаменеи — и наших мучеников», — сказал Эбрахим Азизи.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля нанесли удары по территории Ирана. В результате чего пострадали сотни мирных граждан. В ответ на это Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке. Так в конфликт оказались втянуты другие государства, среди которых, например, ОАЭ и Саудовская Аравия. После месяца активных боевых действий американская и иранская стороны сообщили о временном прекращении огня.

Прежде в Пентагоне прокомментировали удар по школе девочек в Минабе. Выступая в Конгрессе, глава Центрального командования армии США Брэд Купер заявил, что якобы учебное заведение находилось на территории базы Корпуса стражей исламской революции. Именно там, по данным военных, размещались крылатые ракеты.

