«Сначала колечко»: Надежда Сысоева о слухах про беременность
Звезда в 41 год наконец-то готова остепениться и создать семью. Она активно намекает своему парню на серьезные шаги.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Ведущая, юмористка и актриса Надежда Сысоева прокомментировала слухи о своей беременности. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на IV премии Гильдии кастинг-директоров знаменитость призналась, что специально выложила в сеть видеоролик, где намекает на интересное положение, чтобы вызвать шумиху. На самом деле она не ждет ребенка.
«Это просто был тренд, который я сняла. И я знала, что, конечно, это вызовет много комментариев. Для этого мы все и делаем», — разоткровенничалась звезда юмористических шоу.
По словам Надежды Сысоевой, она обожает детей и с нетерпением ждет того дня, когда наконец станет мамой.
«И мой молодой человек тоже очень любит детей. Поэтому все впереди», — добавила актриса.
В беседе с журналистами Надежда Сысоева также рассказала, что в будущем непременно планирует создать семью. Однако все должно быть постепенно: сначала предложение руки и сердца, свадьба, а затем уже и малыш.
«Каким бы предложение руки и сердца не было оно все равно будет самым лучшим. Потому что, когда вы в любви, вы друг друга чувствуете <…>. Точно оно не будет каким-то неприятным», — заключила знаменитость.
Надежда Сысоева встречается с блогером Николаем Безопасностью (Гололобов — настоящая фамилия. — Прим. Ред.). Он младше артистки на 16 лет — ему 25.
Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Надежда Сысоева рассказала, как ее балует любимый человек.
