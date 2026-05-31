От рака до бесплодия: какие болезни могут развиться из-за курения

Доктор медицинских наук Гамбарян: курение повышает риск развития рака

Курение — причина развития множества тяжелых болезней. Об этом в беседе с РИА Новости сказала руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

По словам врача, у курящего человека повышается риск развития рака, гастрита, язвенной болезни и хронической болезни легких. Кроме того, из-за этой пагубной привычки ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Это, в свою очередь, может привести к появлению сахарного диабета и проблемам с сердцем.

Гамбарян также рассказала, что у мужчин, которые курят, повышается риск импотенции. Тем временем как у женщин снижается фертильность. Из-за чего в конечном счете им трудно забеременеть. При этом если будущая мама курит, то это осложняет процесс вынашивания ребенка.

«Табачный дым повреждает дыхательные пути и легочную ткань, вызывая хронический кашель, одышку и снижение функции легких. До 80–90% случаев хронической обструктивной болезни легких связаны с курением», — сказала Гамбарян.

Многие россияне считают, что сигареты можно заменить на вейп и от этого не будет вреда, но это не так. Врач напомнила: в эрозолях содержится никотин и токсичные вещества, которые также негативно сказываются на здоровье человека. Иногда электронки поражают легкие еще сильнее обычных сигарет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России подростки массово попадают в больницы из-за вейпов. Из-за это все больше регионов обсуждают возможность полностью запретить Электронные сигареты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.