Скульптуры без разрешения и тексты без человека: новая реальность искусства

Эфирная новость 41 0

От скандала в Третьяковке до энциклики Папы Римского — мир снова спорит, можно ли верить тому, что выглядит настоящим.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/VATICAN MEDIA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Папа Римский выпустил энциклику об угрозах ИИ, часть текста написана нейросетью

Скандал в Третьяковской галерее. Под видом подлинников там висели и стояли поддельные скульптуры Эрнста Неизвестного. Тридцать штук. И самое тонкое в этой истории даже не деньги, а вопрос, на котором держится вообще все искусство: верю — не верю.

Изготовление копий наладил, по версии следствия, высокопоставленный военный с Северного флота, которому каким-то образом удалось раздобыть формы для отливки. Так что формально он изготавливал вроде как «настоящего» Эрнста Неизвестного, только без спроса. А у кого он должен был спросить — это отдельная запутанная история: наследство великого мастера, за которое борются его дочь и его вдова, конфликтуя между собой. Сюжет, достойный экранизации. Что это будет? Авантюрный детектив или психологическая драма?

Вот еще к вопросу веры. Папа Римский выпустил свою первую энциклику, то есть послание пастве, на тему искусственного интеллекта. О том, как ИИ угрожает человеческому достоинству, как нельзя отдавать машине решения о жизни и смерти, как алгоритм не должен подменять совесть. В общем, все серьезно. Но на 60% текст был написан нейросетью, а некоторые абзацы полностью. Прямых улик «ИИ-шности» энциклики нет, и то, что текст сгенерирован нейросетью, распознала другая нейросеть.

Собственно, это и есть вопрос веры: верим ли мы такому анализу или нет? Есть такая почтенная литературная награда — Премия Содружества, то есть всего британско-центричного англоговорящего мира. И вот энтузиасты прогнали через ИИ-детектор тексты лауреатов. Результат: из пяти победителей этого года трое с явными признаками машинописи. В прошлом тоже «грешили», но не так. А прежде про нейрописательство и не слышали.

А теперь самое интересное — программа ищет в тексте отсутствие человека. Пустоту там, где должна быть душа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

11:11
«Сначала колечко»: Надежда Сысоева о слухах про беременность
10:50
От рака до бесплодия: какие болезни могут развиться из-за курения
10:30
Летнее отравление: какие продукты нельзя долго хранить без холодильника
10:16
Скульптуры без разрешения и тексты без человека: новая реальность искусства
10:00
На ЗАЭС заявили о риске радиоактивной катастрофы из-за ударов украинских дронов
9:40
В Иране пообещали привлечь к ответственности США за удар по школе в Минабе

Сейчас читают

Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео