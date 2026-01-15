Уиткофф и Кушнер могут снова прилететь на переговоры в Москву

Эфирная новость 23 0

Россия открыта к разговору с США.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Florian Gaertner; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер могут снова прилететь на переговоры в Москву

Спецпосланник Трампа и зять американского президента могут приехать в Москву. Как сообщает издание Bloomberg, переговоры с Владимиром Путиным могут пройти уже в этом месяце.

На повестке — обсуждение мирного плана по Украине. В частности, вопросы гарантий безопасности Киеву.

Сам американский президент обвинил Зеленского в затягивании конфликта. Но также уточнил, что о поездке Уиткоффа и Кушнера ничего не знает. Готовность Москвы провести переговоры в случае необходимости обозначили в МИД РФ.

«Все предыдущие встречи со специальным посланником президента Трампа господином Уиткоффом, и вот в последнее время к нему подключился господин Кушнер. Все эти встречи были серьезными, конкретными, нацеленными на то, чтобы разобраться с первопричинами украинского кризиса и согласовать пути преодоления этих первопричин», — отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
Опасные капли для глаз обнаружили в свободной продаже на маркетплейсах
6:39
Мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы
6:18
Уиткофф и Кушнер могут снова прилететь на переговоры в Москву
6:00
«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
5:37
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Сверхъестественная живучесть: министра здравоохранения США шокировало меню Трампа
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026