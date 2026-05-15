Дипломатия любит тишину: как прошел саммит глав МИД стран БРИКС с участием Лаврова

Урок политического этикета сегодня преподал Сергей Лавров одному из журналистов в Индии. Там завершился форум министров иностранных дел стран БРИКС. Но кое-кто из прессы, судя по всему, не торопился домой. В итоге от мировой политики и энергетического кризиса дело едва не дошло до более локальных проблем.

Специальный корреспондент «Известий» Антон Золотницкий сейчас расскажет, чем запомнился этот визит.

В заключительный день работы по линии БРИКС у Сергея Лаврова череда двусторонних встреч. Разговор с коллегой из Малайзии и с кубинским министром. На переговорах никаких заявлений — серьезная дипломатия любит тишину.

Совещание министров иностранных дел БРИКС, по сути, целиком прошло в закрытом режиме. Многие важные вопросы как бы повисли в воздухе. Пресс-конференция Сергея Лаврова должна дать на них ответы.

Среди местных журналистов — ажиотаж. Один из операторов даже запутался с телефоном и мешал Сергею Лаврову.

Индийцы интересуются, прежде всего, энергетическим сотрудничеством Москвы и Нью-Дели. Из-за развязанной США войны на Ближнем Востоке в стране — острая нехватка топлива.

«Все зависит не от нас, а от индийских товарищей, которые всегда получали позитивный ответ на свои обращения на предмет повышения поставок энергоносителей. Так мы готовы действовать и впредь», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Военные авантюры Запада больно бьют по Азии, влияют и на работу БРИКС. Два государства-участника, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, по сути, в состоянии конфликта. Лавров утверждает: важно устранить первопричину.

«Первопричина нам хорошо известна — ничем не спровоцированная агрессия США и Израиля против Исламской Республики Иран», — уточнил министр.

Одновременно с работой российских дипломатов в Индии — в Китае с визитом американский президент. К разговору с Си Цзиньпином Трамп подошел без любимых им козырей. Война с Ираном не завершена, бушует энергетический кризис. Так чего же Вашингтон добивается теперь и как это может повлиять на Россию?

«Это игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, „разделяй и властвуй“. Нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», — подчеркнул Лавров.

На пути улучшения отношений Вашингтона и Пекина стоит тайваньский вопрос, в случае с Москвой — украинский. Мирные переговоры пока приостановлены. Вопрос «Известий» о том, осталось ли вообще взаимопонимание?

— Трамп, коротко отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Китай, сказал короткое «нет» на вопрос, есть ли между ним и Путиным понимание по вопросу Донбасса. Что это означает с учетом того, что до этого утверждалось, что понимание есть?

«У нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже. За неделю до этого саммита приезжал в Москву Стивен Уиткофф, специальный посланник президента Трампа. Привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное, устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Через неделю, во время встречи на Аляске, президент Путин сказал, что готов поддержать инициативу американскую», — сказал Лавров.

При этом Лавров напоминает: европейцы сразу после саммита на Аляске кинулись убеждать США отказаться от собственных предложений. Вот и сейчас пытаются вклиниться в мирный процесс. Истерично стараются выдвинуть какого-то своего «переговорщика» с Москвой, после того, как Владимир Путин назвал приемлемого для России кандидата — Герхарда Шредера.

«Смотрите, какой шум поднялся. Кто-то говорит „категорически неприемлемо“, но Кая Каллас, как же без нее, сказала, что „только я.“ Некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная полуилась дискуссия», — отметил министр.

Но такие методы «дипломатии» уходят в прошлое. Визит Сергея Лаврова в Индию подтвердил: модель международных отношений будущего выглядит совсем иначе. БРИКС — яркий тому пример.

