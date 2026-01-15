Армия России освободила восемь населенных пунктов за две недели января

Борис Сатаров
Борис Сатаров 739 0

Под контроль российских войск также перешла значительная территория в зоне специальной военной операции.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России за первые две недели января освободили восемь населенных пунктов и установили контроль более чем над 300 квадратными километрами территории. Об этом 15 января заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он сообщил об этом в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», которые действуют на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории», — сказал Валерий Герасимов во время работы на пункте управления группировки войск «Центр».

В Минобороны РФ уточнили, что продвижение российских подразделений стало возможным благодаря скоординированным и решительным действиям штурмовых групп. В этот же день ведомство также раскрыло подробности захвата командного пункта Вооруженных сил Украины в населенном пункте Гуляйполе в ходе его освобождения.

Отмечается, что успешные действия российских военных позволили нарушить систему управления подразделениями ВСУ на данном участке. Освобождение населенных пунктов и расширение зоны контроля создают условия для дальнейшего развития наступления на этом направлении и укрепления позиций российских войск.

