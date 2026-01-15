Пострадавшим при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте выплатят компенсацию

Пострадавшие и родственники жертв разрушительного пожара в швейцарском городе Кран-Монтана получат единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч франков. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Соответствующее решение приняли власти региона, чтобы поддержать людей в сложной жизненной ситуации. Общая сумма выплат коснется семей 40 погибших, а также 116 человек, которые получили серьезные травмы и были госпитализированы после инцидента в новогоднюю ночь. Представители местной администрации намерены связываться с каждым получателем напрямую для оформления перевода средств.

На данный момент известно, что около 80 пострадавших продолжают находиться в медицинских учреждениях с тяжелыми повреждениями. Помимо прямых бюджетных ассигнований, власти кантона объявили о создании специального фонда помощи. В эту структуру будут направляться пожертвования от частных лиц и различных организаций, а затем распределяться между нуждающимися по четким критериям.

Параллельно с финансовой поддержкой в регионе ужесточили правила пожарной безопасности: теперь использование любой пиротехники в общественных помещениях полностью запрещено. Это решение поддержали как на уровне кантона Вале, так и в самой общине Кран-Монтана.

Следственные органы продолжают устанавливать все детали случившегося в баре Le Constellation. По предварительным данным, причиной возгорания стали обычные праздничные фонтаны, искры от которых попали на потолок, отделанный легковоспламеняющимся пенопластом.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности, один из владельцев заведения уже был взят под стражу. Ранее велись проверки относительно отсутствия надлежащего инспекционного контроля за баром на протяжении нескольких лет, что могло способствовать масштабу катастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в горах Швейцарии в результате страшного пожара в баре погибли десятки туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.