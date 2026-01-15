В ФСБ сообщили о выявлении агента спецслужб Британии в посольстве в Москве

Иностранцу предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

Как в ФСБ выявили агента спецслужб Британии в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России установили личность представителя британских спецслужб, который работал в стране под прикрытием дипломатической должности. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что речь идет о сотруднике, направленном в Россию якобы для работы в посольстве Великобритании в Москве.

По данным ведомства, незаявленным сотрудником иностранных спецслужб оказался Дэвис Гарет Самьюэль, 1980 года рождения. Он находился в России под видом второго секретаря административно-хозяйственного подразделения британской дипмиссии.

После выявления его деятельности российская сторона приняла решение об аннулировании аккредитации. Иностранцу предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию. Дипломату был выражен официальный протест из-за использования посольского прикрытия для работы сотрудника спецслужб.

Также в МИД подчеркнули, что в случае дальнейших шагов Лондона, направленных на обострение ситуации, Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК в Петербурге.

