Захарова удивилась заявлению главы МИД Германии после поездки в США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Роль немецкого культурного наследия в формировании американской истории была довольно ограниченной.

Что в словах главы МИД Германии удивило Марию Захарову

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который после поездки в США заявил об исключительном характере исторических отношений между Берлином и Вашингтоном. Свое мнение дипломат написала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, подобные оценки вызывают у нее искреннее недоумение.

Захарова обратила внимание на то, что Германия не имеет с США ни общего языка, ни единой валюты, ни географической близости, ни общей границы. Она также напомнила, что немецкий язык и культурное пространство объединяют ФРГ скорее с рядом европейских стран, чем с Соединенными Штатами.

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу?» — уточнила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что, несмотря на присутствие в США потомков выходцев из германских регионов, роль немецкого культурного наследия в формировании американской истории была довольно ограниченной. По ее оценке, влияние германской культуры заметно уступает вкладу британской, ирландской и итальянской диаспор.

До этого, 13 января, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, выступая на пресс-конференции вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, признала наличие сложностей в отношениях между ЕС и США. Она отметила, что между сторонами периодически возникают расхождения интересов, однако ЕС не готов отказываться от почти 80-летнего партнерства с Вашингтоном, так как это может повлечь серьезные потери.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Из космоса в море: капсула SpaceX успешно приводнилась на Земле
12:50
Более 20 солдат британской армии уличены в употреблении наркотиков
12:42
Медперсонал роддома Новокузнецка в декабре и январе болел ОРВИ
12:35
Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве
12:24
На Камчатке под снежными завалами погиб второй человек за сутки
12:16
Герасимов: освобождение Купянска-Узлового завершается

Сейчас читают

Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
«Как же повезло»: Лолита завидовала жене умершего Игоря Золотовицкого
Вы завербованы: как распознать первые признаки, что на вас влияют
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026