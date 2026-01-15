Захарова удивилась заявлению главы МИД Германии после поездки в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, который после поездки в США заявил об исключительном характере исторических отношений между Берлином и Вашингтоном. Свое мнение дипломат написала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, подобные оценки вызывают у нее искреннее недоумение.

Захарова обратила внимание на то, что Германия не имеет с США ни общего языка, ни единой валюты, ни географической близости, ни общей границы. Она также напомнила, что немецкий язык и культурное пространство объединяют ФРГ скорее с рядом европейских стран, чем с Соединенными Штатами.

«Это разве с американцами немцы говорят на одном языке? А как же австрийцы и швейцарцы? Как же жители Лихтенштейна? Это с американцами у ФРГ единая валюта? Это с США Германия находится на одном и том же континенте и делит общую границу?» — уточнила она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что, несмотря на присутствие в США потомков выходцев из германских регионов, роль немецкого культурного наследия в формировании американской истории была довольно ограниченной. По ее оценке, влияние германской культуры заметно уступает вкладу британской, ирландской и итальянской диаспор.

До этого, 13 января, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, выступая на пресс-конференции вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, признала наличие сложностей в отношениях между ЕС и США. Она отметила, что между сторонами периодически возникают расхождения интересов, однако ЕС не готов отказываться от почти 80-летнего партнерства с Вашингтоном, так как это может повлечь серьезные потери.

