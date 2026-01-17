🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня 17 января. Это день, когда все скрытое, невысказанное и подавленное стремится к трансформации, а прошлое напоминает о себе шепотом в морозном воздухе.
♈️Овны
Овны, сегодня ваш огонь встречается с холодной сталью реальности. Вместо того чтобы биться о преграды, используйте их как наковальню для закалки своей воли
Космический совет: ищите выгоду в испытаниях.
♉ Тельцы
Тельцов может задавить тяжесть ответственности, но именно в ней вы и обретете столь нужную опору. Поверьте в свои силы.
Космический совет: взгляните в глаза будущему.
♊ Близнецы
Близнецам пора перестать бояться глубоких тем. Вечно защищаться легкостью не выйдет, возьмите жизнь в свои руки.
Космический совет: не бегите от судьбы.
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам нужно присмотреться к близким людям. В них вы найдете отражение собственных пороков и страхов, главное — не бегите от них.
Космический совет: отриньте страх.
♌ Львы
Львам стоит взяться за рутинные задачи. Сегодня даже самая маленькая и незначительная деталь может стать прочным фундаментом будущих свершений.
Космический совет: скука — лишь грань радости.
♍ Девы
Девам нужно провести ревизию своих границ и установок в общении с другими людьми. Не позволяйте окружающим влезать в ваш мир.
Космический совет: обретите опору внутри.
♎ Весы
Весам необходимо выделить то, что для них особенно важно. Не разменивайте свою энергию на лишнее.
Космический совет: не жертвуйте собой.
♏ Скорпионы
Скорпионы, ваши слова сегодня могут поменять не только собственную, но и чужие судьбы. Не поддавайтесь злобе, иначе ваш мир рухнет.
Космический совет: сила в прощении.
♐ Стрельцы
Стрельцам придется столкнуться с проверкой их ценностей. Сегодня позитивный настрой может заставить вас пропустить что-то важное, будьте бдительны.
Космический совет: найдите покой в душе.
♑ Козероги
Козерогам пора вспомнить о честности. Ради выгоды вы могли обманывать не только других, но и себя. Откажитесь от фальшивых путей.
Космический совет: не бегите к миражу.
♒ Водолеи
Водолеям стоит взглянуть в лицо своим страхам. Тревога, которую вы таили под водами чувств, может всплыть на поверхность, но вы справитесь с ней.
Космический совет: поймите собственную душу.
♓ Рыбы
Рыбам необходимо пересмотреть свои обязательства. Кто-то из окружения толкает вас наверх к целям, а кто-то напротив тянет на дно, определите этих людей.
Космический совет: найдите истинные мотивы.
Читайте также
85%
Нашли ошибку?