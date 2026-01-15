К 2028 году на дорогах РФ будет работать более 300 беспилотных грузовиков

Россия активно наращивает парк автономного грузового транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта РФ Андрея Никитина.

По словам министра, к 2028 году по дорогам страны будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. Уже в 2026 году их парк планируется увеличить до 111 машин.

В настоящий момент на российских трассах, в частности на М-11 «Нева» и ЦКАД, успешно работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков. В этом году их запуск запланирован и на новой скоростной трассе М-12 «Восток».

Андрей Никитин отметил, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами.

Однако в будущем, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году москвичи начнут активно использовать разнообразные виды микромобильного и беспилотного транспорта, а популярность личных автомобилей пойдет на спад.

