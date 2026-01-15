К 2028 году на дорогах РФ будет работать более 300 беспилотных грузовиков

|
Элина Битюцкая
Глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что уже в 2026 году их парк вырастет до 111 машин.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Россия активно наращивает парк автономного грузового транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта РФ Андрея Никитина.

По словам министра, к 2028 году по дорогам страны будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. Уже в 2026 году их парк планируется увеличить до 111 машин.

В настоящий момент на российских трассах, в частности на М-11 «Нева» и ЦКАД, успешно работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков. В этом году их запуск запланирован и на новой скоростной трассе М-12 «Восток».

Андрей Никитин отметил, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами.

Однако в будущем, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году москвичи начнут активно использовать разнообразные виды микромобильного и беспилотного транспорта, а популярность личных автомобилей пойдет на спад.

