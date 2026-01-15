К 2028 году на дорогах РФ будет работать более 300 беспилотных грузовиков

Глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что уже в 2026 году их парк вырастет до 111 машин.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия активно наращивает парк автономного грузового транспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства транспорта РФ Андрея Никитина.
По словам министра, к 2028 году по дорогам страны будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. Уже в 2026 году их парк планируется увеличить до 111 машин.
В настоящий момент на российских трассах, в частности на М-11 «Нева» и ЦКАД, успешно работают более 90 высокоавтоматизированных грузовиков. В этом году их запуск запланирован и на новой скоростной трассе М-12 «Восток».
Андрей Никитин отметил, что внедрение автономного транспорта пока эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами.
Однако в будущем, согласно прогнозам экспертов, к 2030 году москвичи начнут активно использовать разнообразные виды микромобильного и беспилотного транспорта, а популярность личных автомобилей пойдет на спад.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему зимой растут счета по ЖКХ и где искать ошибки в расчетах служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?