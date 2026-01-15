На Камчатке под снежными завалами погиб второй человек за сутки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Из-за мощнейших снегопадов объявлена лавинная опасность.

На Камчатке под снежными завалами погибли два человека

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

В Камчатском крае из-за аномальных снегопадов погиб уже второй человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о первой жертве снежного завала. Ситуация в регионе критическая: объявлена лавинная опасность, в населенных пунктах работают системы оповещения. Из-за рекордных осадков сугробы достигли высоты первого этажа зданий. Снегом завалены автомобили и низкие постройки.

Нарушено транспортное сообщение: отменены авиарейсы, остановлены междугородние автобусы и перекрыты ключевые автодороги. Спасательные службы и коммунальные бригады работают в усиленном режиме.

Полная информация о происшествии и обстоятельствах гибели людей уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что гигантские сугробы блокируют выходы из домов на Камчатке. Выбраться из снежного плена помогают сотрудники МЧС. По прогнозам, в ближайшие часы обстановка не улучшится.

Жителей просят не оставлять машины во дворах и вдоль проезжей части, а парковаться в специально отведенных местах.

