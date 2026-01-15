Герасимов: освобождение Купянска-Узлового завершается

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

За первые две недели 2026 года российские военные взяли под контроль более 300 квадратных километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Операция по освобождению населенного пункта Купянск-Узловой находится на финальной стадии. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов в ходе проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории. <…> На купянском направлении войска группировки „Запад“ продолжают ликвидацию формирований вооруженных сил Украины, окруженных на восточном берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Подолы. Ведутся уличные бои и завершается освобождение Купянска-Узлового», — отметил Герасимов.

Он также уточнил, что боевики ВСУ не раз после освобождения в ноябре 2025 года Купянска предпринимали попытки демонстрации якобы своего присутствия на данной территории, но они были пресечены.

Также российские военные активно ведут наступление на краснолиманском направлении. Южная группировка продвигается в сторону Славянска после освобождения Северска. Продолжаются бои в городе Константиновка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области.

