Российская армия освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области

Боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Комаровка в Сумской области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны России в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области», — отметили в ведомстве.
Одновременно российские военные нанесли огневое поражение силам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе механизированной и десантно-штурмовой бригадам, а также подразделениям территориальной обороны. Боевые столкновения проходили в районах населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что российские войска 12 января взяли под контроль населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. В ходе наступления удары были нанесены по формированиям украинских боевиков в районах Кирово, Орехова и Юрковки Запорожской области, а также возле населенного пункта Садовое в Херсонской области.
Ранее, писал 5-tv.ru, Вооруженные силы РФ поразили места хранения беспилотников ВСУ дальнего действия.
