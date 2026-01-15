Хакер опроверг сообщения о взломе MAX и назвал их фейком

Пресс-служба МАХ подтвердила, что новости о взломе платформы — фейк

Анонимный хакер, до этого заявивший о якобы состоявшемся взломе мессенджера MAX, опроверг эти слова и сообщил, что никакой утечки базы данных на самом деле не было. Соответствующее сообщение он опубликовал на одном из форумов в сети. Пресс-служба платформы подтвердила подлинность публикации.

По словам автора поста, его прежняя информация о существовании базы данных оказалась ошибочной. В ходе дополнительной проверки, по утверждению источника, не удалось обнаружить критических уязвимостей и признаков масштабной атаки. То есть полного взлома сервиса не было.

«Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Не было крупномасштабного взлома», — отметил он.

При этом аноним отметил, что продолжает следить за развитием мессенджера MAX и относится к проекту с интересом и уважением.

Также позднее он прокомментировал резонанс вокруг ситуации. Аноним признался, что был удивлен, как быстро Telegram-каналы распространили неподтвержденную информацию. По его словам, упоминание в первоначальном сообщении возможности удаленного выполнения кода, то есть запуска произвольных команд без физического доступа к системе, изначально должно было насторожить и указывать на недостоверность сведений.

До этого, 14 января, в Telegram появилась информация о якобы полном компрометировании мессенджера MAX и утечке персональных данных более чем 15 миллионов пользователей. В компании эти утверждения опровергли сразу. Так заявили, что никаких признаков взлома или утечки не зафиксировали.

