Мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы

Эфирная новость 20 0

Злоумышленникам будет нужен код, который придет на телефон.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы

У российских водителей новый экзамен на бдительность. Мошенники атакуют учеников автошкол. Аферисты звонят жертвам под видом руководства учреждения.

Они запрашивают код авторизации для записи на занятие, активации личного кабинета или подтверждения экзамена. Как только код передан — в ход идет стандартная цепочка: имитация взлома, сообщение о якобы утечке данных и появление сотрудников полиции, которые убеждают «спасти деньги».

Также мошенники создают фейковые сайты популярных автошкол.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интервал между теорией и практикой при сдаче на права собрались резко сократить. Поправки также содержат дополнительные изменения. В частности, перечень оснований для недопуска к экзамену дополнили одним новым пунктом.

Документ предусматривает и новые причины для аннулирования уже выданных водительских удостоверений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.57
-0.28 92.20
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
Опасные капли для глаз обнаружили в свободной продаже на маркетплейсах
6:39
Мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы
6:18
Уиткофф и Кушнер могут снова прилететь на переговоры в Москву
6:00
«Ураган» пронесся по позициям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
5:37
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Сверхъестественная живучесть: министра здравоохранения США шокировало меню Трампа
«Определит суд»: что делать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026