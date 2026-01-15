Эмилия Кларк ругается матом по-русски в новом сериале

Британская актриса Эмилия Кларк неожиданно заговорила на русском. Кинозвезда в новом сериале сыграла американскую шпионку в СССР. По сюжету, ее героиня вместе с напарницей работает в посольстве Соединенных Штатов в Москве. И начать изучение русского языка актриса, видимо, решила с полезных в быту фраз.

Многих любителей кино в России такие сцены не обрадовали. По их мнению, сценаристам сериала все-таки стоило поискать более профессиональных экспертов по нашей стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что героиня сериала «Букины» Света, которую сыграла актриса Дарья Сагалова, в последнее время воспринимается зрителями не так, как раньше.

Девушка постоянно путала слова, неправильно применяла разные выражения, с трудом учится и все забывает, но в ней есть житейская мудрость. И с этим согласна Сагалова, которая с улыбкой и нежной ностальгией вспоминает времена на съемочной площадке проекта.

По словам актрисы, она бы ничего не изменила в своей Светке. Букину полюбила вся страна, и она получилась именно такой, как надо. Как призналась Сагалова, сейчас она бы уже не смогла сыграть такую девчонку.

