Проблемы с Брижит? Макрон появился с подбитым глазом — он был залит кровью

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

В таком виде он выступил перед военными и напугал всех присутствующих.

Эммануэль Макрон появился с подбитым глазом

Фото: www.globallookpress.com/Philippe Magoni

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эммануэль Макрон появился на публике с подбитым глазом

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на публике с залитым кровью правым глазом. Об этом пишет EADaily.

Французский лидер приехал на военную авиабазу Истр, выглядел неважно и терпел насмешки со стороны всех присутствовавших. После этого публика тут же заговорила о том, что подбитый глаз — дело рук жены Макрона Брижит.

Сам французский политик предпочел делать вид, что все нормально, и даже пытался отшучиваться. Он говорил, что все «совершенно безобидно» и лучше воспринимать все как отсылку к «глазу тигра».

Елисейский дворец позже поспешил оправдать «побитый» вид Макрона разорванным капилляром в глазу. Однако людей это не убедило. Многие уверены, что Макрон систематически подвергается домашнему насилию со стороны жены, отсылая к пощечине, которую Брижит прилюдно дала супругу в прошлом году во время визита во Вьетнам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брижит Макрон показала средний палец на торжественном мероприятии. Первая леди Франции посетила церемонию открытия первого в стране института по исследованию болезни Шарко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
Путин поздравил сотрудников СК с 15-летием со дня образования ведомства
20:25
Проблемы с Брижит? Макрон появился с подбитым глазом — он был залит кровью
20:17
Бастрыкин поздравил следователей с 15-летием со дня образования СК
20:08
Хочет мира? Мерц заявил, что считает Россию частью Европы
20:01
В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы
19:47
Патрушев рассказал о строительстве объектов по обработке ТКО на Кубани

Сейчас читают

Потерявшая ребенка в новокузнецком роддоме женщина была беременна в 19-й раз
Путин принял в Кремле зарубежных послов на церемонии вручения верительных грамот
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026