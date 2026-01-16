В Петербурге детская киношкола отказалась возвращать родителям деньги за несостоявшиеся съемки

Эфирная новость 14 0

Больших звезд из малышей учреждение так и не сделало.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге детская киношкола отказалась возвращать обманутым родителям деньги

В Петербурге родители, мечтавшие увидеть своих детей в кино и на телевидении, едва не потеряли десятки тысяч рублей, обратившись в компанию, обещавшую сделать из малышей больших звезд.

Начало карьеры обещали в киножурнале «Ералаш», потом — большие проекты. Но сначала попросили заплатить за создание портфолио. На этом сотрудничество закончилось и продюсеры просто перестали выходить на связь.

«Сегодня я им написала, что обращаюсь на телевидение и в дальнейшем уже буду обращаться с заявлением в прокуратуру либо полицию. Буквально семь минут прошло, они мне написали, что готовы перевести, но карта не подходит…» — рассказывает пострадавшая Алена Колесникова.

В итоге, после вмешательства наших журналистов, деньги семье все-таки вернули. Но это лишь одни из десятков клиентов, которые обратились за помощью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:15
В Петербурге детская киношкола отказалась возвращать родителям деньги за несостоявшиеся съемки
0:53
Более 8 тысяч лиц в России привлечены к ответственности за коррупцию за 15 лет работы Следственного комитета
0:36
Выбил силой: лидер оппозиции Венесуэлы вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
0:15
В МИД РФ призвали опираться на официальные заявления о политике в отношении СНГ
23:49
Политолог Дудаков: в США скептически оценили свои шансы в случае войны с Ираном
23:25
Следствие установило организатора покушения на Прилепина

Сейчас читают

Споры об отцовстве не утихают: как живет бывшая супруга Майкла Джексона
Лед и скрытые триллионы: почему Гренландия так богата недрами
«Я хочу сама»: Цымбалюк-Романовская о воспитании дочери
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026