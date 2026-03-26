Трамп: США ничего не нужно от НАТО
Союзники по альянсу не проявили активности в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и этот момент Белый дом запомнит.
Фото: Reuters/Evan Vucci
Вашингтон не рассчитывает на помощь стран НАТО в текущей ситуации с войной в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети TruthSocial.
По словам американского лидера, союзники по альянсу не проявили активности в развитии кризиса, и этот момент, как он подчеркнул, следует запомнить.
«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали… США от НАТО не нужно ничего, но „никогда не забывайте“ об этом очень важном моменте», — написал он в Truth Social.
Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося 28 февраля. Тогда США совместно с Израилем объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе ударов были поражены как военные, так и гражданские объекты. Сообщалось о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, представителей военного руководства и мирных жителей.
В ответ Иран атаковал израильские города, а также ударил по американским военным базам в регионе. Эскалация привела к резкому росту напряженности, в результате чего ряд стран Ближнего Востока закрыл свое воздушное пространство.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Трамп также отмечал, что для Вашингтона нет необходимости координировать действия с европейскими странами по конфликту на Украине.
- 26 мар
- Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
- 26 мар
- Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
- 26 мар
- Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
- 26 мар
- В ОАЭ два человека погибли в результате падения осколков перехваченной ракеты
- 26 мар
- Глава МИД Ирана Арагчи: никаких переговоров с Вашингтоном не ведется
- 26 мар
- Здания больниц пострадали после ударов Израиля в Ливане
- 26 мар
- WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели
- 26 мар
- ВС Ирана заявили об уничтожении всех военных баз США на Ближнем Востоке
- 26 мар
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
- 25 мар
- Два сценария для Ближнего Востока: какое будущее ждет Иран, Израиль и США
Читайте также
