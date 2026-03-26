Трамп: США ничего не нужно от НАТО

Союзники по альянсу не проявили активности в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке и этот момент Белый дом запомнит.

Какая роль у НАТО в войне США с Ираном

Дональд Трамп: США ничего не нужно от НАТО

Вашингтон не рассчитывает на помощь стран НАТО в текущей ситуации с войной в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети TruthSocial.

По словам американского лидера, союзники по альянсу не проявили активности в развитии кризиса, и этот момент, как он подчеркнул, следует запомнить.

«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали… США от НАТО не нужно ничего, но „никогда не забывайте“ об этом очень важном моменте», — написал он в Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося 28 февраля. Тогда США совместно с Израилем объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе ударов были поражены как военные, так и гражданские объекты. Сообщалось о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, представителей военного руководства и мирных жителей.

В ответ Иран атаковал израильские города, а также ударил по американским военным базам в регионе. Эскалация привела к резкому росту напряженности, в результате чего ряд стран Ближнего Востока закрыл свое воздушное пространство.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Трамп также отмечал, что для Вашингтона нет необходимости координировать действия с европейскими странами по конфликту на Украине.

