Один из напавших на журналиста «Известий» продал более 400 красивых автономеров

Один из задержанных по делу об избиении корреспондента «Известий» Алексея Полторанина продал более 400 «красивых» автомобильный номеров. Это выяснилось в рамках расследования по нападению.

Через одного из задержанных прошло более 400 госномеров, средняя стоимость каждого из них на черном рынке — миллион рублей. То есть речь идет об обороте на сумму с восьмью нулями.

Журналист как раз вел расследование по продаже «красивых» номеров, когда на него напали в Подольске.

«Закрывают двери, Александр (Фомин. — один из задержанных. — Прим. ред.) наносит мне удары по лицу, пытаясь выяснить, зачем я сюда приехал. Я им объясняю, что это в рамках редакционного задания», — рассказывал Полторанин.

Ему угрожали отрезать пальцы, отобрали смартфон и попытались удалость с него видео. Журналист получил черепно-мозговую травму.

Алексей Полторан — военный корреспондент. Он имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и «За храбрость».

По данным следствия, организатором нелегального бизнеса был Павел Погосян, а его сообщниками — ранее судимые Артур Давыдов и Александр Фомин. Все они задержаны, и в ходе очной ставки один из них принес корреспонденту извинения.

Работа злоумышленников строилась по следующей схеме: они находили автомобили с примечательными номерами и перепродавали госзнаки, завышая цену во много раз. А сами транспортные средства оставляли на парковке перед офисом. Погосян искал покупателей через интернет и назначал им встречи.

Дело было взято под личный контроль главой Следственного комитета. Задержанным в ближайшее время будут предъявлены обвинения и назначена мера пресечения.

