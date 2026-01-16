Профессиональная деградация: почему глава Евродипломатии заговорила об алкоголе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Игнорирование со стороны Вашингтона подтолкнули к странным публичным высказываниям.

Почему Каллас пошутила про алкоголь

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Психотерапевт Панкратов: У Каллас фиксируется дефицит социального интеллекта

Слова главы внешнеполитической службы Европейского союза Каи Каллас о необходимости начать употреблять алкоголь из-за глобальной нестабильности являются признаком глубокого психологического кризиса и профессиональной деградации. Об этом сообщил психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов в беседе с изданием aif.ru.

Ранее Каллас во время неофициальной беседы с представителями Европарламента предложила коллегам «начинать выпивать», сославшись на тяжелую обстановку в мире.

Эксперт уверен, что за этим высказыванием скрывается неспособность сохранять самоконтроль, обязательный для чиновника такого высокого ранга. Панкратов подчеркнул, что любые публичные реплики дипломата фиксируются и анализируются, и допущение подобных вольностей — это «маркер утраты профессионального самоконтроля».

Специалист добавил, что оправдания политика в духе «обычно я не злоупотребляю» лишь подтверждают наличие защитного механизма. По его словам, внутреннее напряжение Каи Каллас копилось месяцами на фоне жесткой критики.

Так, финский представитель партии «Альянс свободы» Арманд Мема публично называл ее «одержимой войной психопаткой», а словацкий премьер Роберт Фицо открыто требует отправить ее в отставку из-за отсутствия четкой стратегии развития ЕС.

Немецкая пресса также подчеркивает шаткое положение главы дипломатии. Одной из главных причин подавленности эксперт считает пренебрежение со стороны Соединенных Штатов. Государственный секретарь США Марко Рубио уже неоднократно игнорировал запросы на встречу, что для дипломата уровня Каллас фактически означает признание ее неважной фигурой в международной иерархии.

