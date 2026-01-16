Суд продлил арест курганским сестрам-автоподставщицам Камшиловым

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Женщин задержали в конце ноября 2024 года. Вместе с ними по делу проходят четверо мужчин.

До какого числа суд продлил арест сестрам Камшиловым

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Суд продлил арест курганским сестрам Камшиловым по делу о массовых автоподставах

В Кургане суд продлил арест сестрам Камшиловым, которые обвиняются в массовых автоподставах. Об этом сообщил корреспондент агенства URA.RU из зала суда.

Сестер Камшиловых сотрудники правоохранительных органов задержали в конце ноября 2024 года. Женщин обвинили в мошеннических схемах с получением денег от страховых компаний и автовладельцев. Вместе с сестрами обвинение предъявили еще четверым мужчинам.

Известно, что Марина Камшилова останется под домашним арестом до 12 февраля 2026 года. После суда женщина в сопровождении инспектора уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) уехала домой.

Елене Камшиловой также продлили меру пресечения до 12 февраля, однако она в это время будет находиться в СИЗО города Шадринска. Дело в том, что во время домашнего ареста женщина посещала медицинское учреждение и иные места, не предусмотренные условиями домашнего ареста. В декабре 2025 года суд пришел к выводу, что условия ареста были нарушены, и отправил женщину обратно в СИЗО.

Елена заявила, что если бы после первого дня лечения ее предупредили о последствиях, то она никуда бы не ездила. Женщина попросила поместить ее в больницу, так как ей, по ее словам, нужна помощь врачей, а затем перевести под домашний арест. Камшилова сообщила, что в СИЗО нет необходимых ей врачей, и адвокат попросил заменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд продлил арест балашихинскому отравителю Артему Миссюре. Миссюра во время судебного слушания заявил, что рассчитывает на приговор с конкретным сроком наказания и надеется избежать пожизненного заключения. Выступая с показаниями, он принес извинения пострадавшим.

