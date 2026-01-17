Ребрендинг «отеля смерти»: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий

Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Популярное место отдыха для молодежи пытается избавиться от дурной славы.

Что такое «отель смерти»

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: знаменитый клуб Ибицы меняет имидж после трагедий

Знаменитый отель Ibiza Rocks в Сан-Антонио анонсировал масштабное преобразование и смену концепции после серии трагических инцидентов с туристами. Об этом сообщает Daily Mail.

Перед летним сезоном 2026 года заведение, получившее в прессе мрачное прозвище «отель смерти», превратится в Ibiza Rocks Pool Club. Руководство планирует полностью реконструировать зону бассейна и изменить визуальный облик курорта. Решение о переменах было принято после того, как летом 2025 года двое молодых людей из Шотландии разбились насмерть. Владельцы подчеркивают, что остров меняется, и они стремятся создать более комфортное и современное пространство для дневного отдыха, сфокусированное на атмосфере, а не только на громких вечеринках.

В июле 2025 года 19-летний хоккеист Гэри Келли погиб в результате падения с третьего этажа, а незадолго до него, 7 июля, 26-летний Эван Томсон скончался после падения с шестого яруса здания. Родственники погибших ранее призывали администрацию установить специальные стеклянные панели на балконах для предотвращения подобных несчастных случаев.

Кроме того, в апреле 2025 года жизнь 19-летней туристки из Италии оборвалась при попытке пробраться в номер через балкон, когда она обнаружила, что дверь заперта. Несмотря на то что прямая вина отеля в инцидентах не была доказана, местная пресса и туристы начали массово использовать негативное прозвище, что вынудило владельцев пойти на радикальные шаги.

