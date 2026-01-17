Отгоним всех: Путин пошутил про чертей в московском метро

Путин пошутил про чертей в московском метро

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по электродепо «Аминьевское» пошутил про чертей в метро Москвы. О них президенту сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что в прежние времена суеверные москвичи боялись неких подземных чертей, поэтому в вагонах метро всем разрешалось курить. Эдакий защитный обряд.

«Чтобы отгонять? Отгонять надо. Мы отгоним всех», — пошутил президент.

В электродепо «Аминьевское» российского лидера ждала интересная экскурсия. Главе государства показали беспилотный поезд метро, который проходит первый этап испытаний — без пассажиров, вне графика и с вагоновожатым. Такие составы планируют выпустить на линии в 2027 году.

Также Собянин продемонстрировал беспилотный трамвай, прошедший четыре этапа испытаний, а также ряд медицинских и промышленных роботов, которые выполняют различные функции, тем самым заменяя труд неквалифицированных рабочих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.