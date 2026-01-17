Отпевание Игоря Золотовицкого пройдет в храме Софии Премудрости Божией

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 46 0

Прощание с заслуженным артистом России и ректором Школы студии МХАТ проходит в Московском художественном театре.

Где пройдет отпевание Игоря Золотовицкого

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

В Москве 17 января проходит прощание с заслуженным артистом России, актером и ректором Школы студии МХАТ Игорем Золотовицким, скончавшимся на 65-м году жизни, а отпевание артиста состоится в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Церемония прощания проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, где собрались друзья, коллеги, ученики и поклонники Золотовицкого. Люди приходят, чтобы проститься с артистом и педагогом, чья жизнь была неразрывно связана с этим театром и Школой студией МХАТ.

Ректор ВГИК Владимир Малышев также выразил соболезнования, отметив, что ему будет не хватать Игоря Золотовицкого и совместных мероприятий с его участием.

Отпевание состоится в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Игорь Золотовицкий скончался 14 января в больнице. Он окончил Школу студию МХАТ в 1983 году, с 1989 года работал в ней педагогом, а в 2013 году занял пост ректора.

