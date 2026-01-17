Принцу Уильяму запретили ездить на самокате по его новому имению

Британскому принцу Уильяму запретили перемещаться на электроскутере по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В прошлом году Уильям и его супруга Кейт Миддлтон переехали в внесенный в список памятников архитектуры особняк Форест-Лодж на обширной территории поместья в Беркшире после того, как монаршая семья покинула прежнюю резиденцию, коттедж «Аделаида».

Новое жилище они решили сделать своим «домом на всю жизнь», и хотя Форест-Лодж вдвое просторнее их бывшей резиденции, оказалось, что у него есть недостаток — по территории имения нельзя ездить на электросамокате. Как следует из правил королевского парка, этот вид транспорта запрещен на территории королевского парка из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения.

Уильям и Кейт переехали в Форест-Лодж из-за печальных воспоминаний, связанных с предыдущим жильем. По словам источников издания, коттедж «Аделаида» у четы ассоциировался со смертью королевы Елизаветы II.

