Принцу Уильяму запретили ездить на самокате по его новому имению

Коттедж, избранный принцем в качестве «дома на всю жизнь», оказался не лишен недостатков.

Принцу Уильяму запретили ездить на самокате по новому имению

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Британскому принцу Уильяму запретили перемещаться на электроскутере по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В прошлом году Уильям и его супруга Кейт Миддлтон переехали в внесенный в список памятников архитектуры особняк Форест-Лодж на обширной территории поместья в Беркшире после того, как монаршая семья покинула прежнюю резиденцию, коттедж «Аделаида».

Новое жилище они решили сделать своим «домом на всю жизнь», и хотя Форест-Лодж вдвое просторнее их бывшей резиденции, оказалось, что у него есть недостаток — по территории имения нельзя ездить на электросамокате. Как следует из правил королевского парка, этот вид транспорта запрещен на территории королевского парка из соображений безопасности и для регулирования дорожного движения.

Уильям и Кейт переехали в Форест-Лодж из-за печальных воспоминаний, связанных с предыдущим жильем. По словам источников издания, коттедж «Аделаида» у четы ассоциировался со смертью королевы Елизаветы II.

Как ранее писал 5-tv.ru, принц Гарри признался, что его скандальные мемуары «Запасной» могли быть в два раза объемнее, но он сознательно вырезал самые острые эпизоды, связанные в том числе со старшим братом, принцем Уильямом, боясь навсегда разрушить отношения с семьей.

