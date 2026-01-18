Новая уловка: мошенники начали искать жертв в туристических сообществах

В МВД рассказали о поиске мошенниками жертв в туристических сообществах

Мошенники начали искать потенциальных жертв в туристических сообществах. Об этом говорится в официальных материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.

По данным ведомства, мошенники внимательно следят за активностью того или иного туристического сообщества в соцсетях. Выбрав жертву, из числа людей, написавших комментарий к определенному посту, злоумышленники пытаются втереться в доверие.

Для этого мошенники сначала задают, на первый взгляд, обычные вопросы. Чаще всего они касаются планируемого отдыха. Узнав все необходимое, человек по ту сторону экрана от лица агентства предлагает якобы приобрести билеты или тур по очень выгодной цене. В итоге доверчивый покупатель остается и без отдыха, и без денег.

В связи с этим сотрудники МВД России обратились к жителям страны с призывом бронировать поездки только через официальные ресурсы. Кроме того, оплачивать данные услуги лучше всего в офисе туроператора.

