В МВД назвали две уловки мошенников, которые заставляют людей им перезванивать

Информация о взломе аккаунтов онлайн-сервисов и необходимость связаться с технической поддержкой — такими уловками чаще всего пользуются мошенники, убеждая своих жертв перезвонить им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Как пояснили в МВД, человеку через СМС, электронную почту или мессенджер может поступить уведомление, замаскированное под автоинформирование. В тексте говорится о неправомерном доступе к его учетной записи. Также сообщение содержит номер техподдержки для связи.

В министерстве отметили, что подобные сообщения используются в сложных атаках на первоначальном этапе, когда мошенники представляются жертве сотрудниками «техподдержки» портала «Госуслуги», специалистами «Роскомнадзора» и других государственных ведомств.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы. Злоумышленникам будет нужен код, который придет на телефон. Также аферисты используют бот Emoji Stake в Telegram для обмана россиян.

