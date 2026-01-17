В МВД назвали две популярные уловки мошенников — зачем люди им перезванивают

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

Такие методы применяются на начальном этапе «развода».

Какие есть схемы мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В МВД назвали две уловки мошенников, которые заставляют людей им перезванивать

Информация о взломе аккаунтов онлайн-сервисов и необходимость связаться с технической поддержкой — такими уловками чаще всего пользуются мошенники, убеждая своих жертв перезвонить им. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Как пояснили в МВД, человеку через СМС, электронную почту или мессенджер может поступить уведомление, замаскированное под автоинформирование. В тексте говорится о неправомерном доступе к его учетной записи. Также сообщение содержит номер техподдержки для связи. 

В министерстве отметили, что подобные сообщения используются в сложных атаках на первоначальном этапе, когда мошенники представляются жертве сотрудниками «техподдержки» портала «Госуслуги», специалистами «Роскомнадзора» и других государственных ведомств.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мошенники обманывают россиян, изображая звонок из автошколы. Злоумышленникам будет нужен код, который придет на телефон. Также аферисты используют бот Emoji Stake в Telegram для обмана россиян.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

