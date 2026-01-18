Детям не игрушка: врачи рассказали о последствиях использования смартфонов

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

В здравоохранении страны сложилась «чрезвычайная ситуация».

К чему привело увлечение детей смартфонами

The Times: последствия использования смартфонов детьми опасны для здоровья

Британские медики объявили о «чрезвычайных для общественного здравоохранения» последствиях использования смартфонов детьми. Об этом сообщает издание The Times.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг и министр образования Бриджит Филлипсон получили письмо от Академии королевских медицинских колледжей, в котором сообщается о разрушительном влиянии телефонов на физическое и психическое здоровье детей.

В частности, врач общей практики, доктор Ребекка Фолджамбе заявила о «множестве случаев причинения вреда детям и подросткам из-за контента в интернете». Окулист Дэниел Хардиман предупредил, что длительное использование смартфонов ухудшает зрение детей, из-за чего даже в раннем возрасте они начинают нуждаться в очках. Эксперт предположил, что к 2050 году 40% детей будут страдать близорукостью.

Кроме того, психиатр Мэтью Сэдлиер рассказал о все чаще возникающих нарушениях работы пространственной памяти. Она развивается из-за того, что все больше людей используют приложения для навигации и «теряют способность самостоятельно ориентироваться в пространстве».

Ранее 5-tv.ru писал, что авторы работы, опубликованной в Journal of Human Development and Capabilities заявили о наблюдаемой ими связи между возрастом, в котором ребенок начинает использовать смартфон, и возникновением у него психологических проблем во взрослой жизни.

