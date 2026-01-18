Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сломала ребро во время интимной сцены

Актриса Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен нового сериала

Звезда культового сериала «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен сериала о шпионах в СССР. Об этом неприятном инциденте зарубежная знаменитость рассказала в интервью The Wrap.

По словам Эмилии Кларк, в картине под названием «Пони» ей пришлось «очень активно целоваться». В результате интенсивные движения актеров привели к серьезной травме.

«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро», — сказала Кларк.

О том, как такое произошло звезда «Игры престолов» раскрывать не стала. Однако этот эпизод подтвердила ее коллега по съемкам, актриса Хейли Лу Ричардсон. Знаменитость, в свою очередь, также подчеркнула, что у Кларк «очень хрупкое и чувствительное тело».

«Оно не то чтобы полностью сломалось. Просто немного выскочило», — уточнила Кларк.

