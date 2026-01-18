Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сломала ребро во время интимной сцены

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 75 0

Какие акробатические трюки выполняла актриса?

Как Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен

Фото: www.globallookpress.com/Nicolavail / Lavail_nicolas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен нового сериала

Звезда культового сериала «Игра престолов» актриса Эмилия Кларк сломала ребро во время съемок интимных сцен сериала о шпионах в СССР. Об этом неприятном инциденте зарубежная знаменитость рассказала в интервью The Wrap.

По словам Эмилии Кларк, в картине под названием «Пони» ей пришлось «очень активно целоваться». В результате интенсивные движения актеров привели к серьезной травме.

«У меня было трое мужчин за несколько часов. Мне их приводили, мы притворялись, что занимаемся сексом. В тот день я сломала ребро», — сказала Кларк.

О том, как такое произошло звезда «Игры престолов» раскрывать не стала. Однако этот эпизод подтвердила ее коллега по съемкам, актриса Хейли Лу Ричардсон. Знаменитость, в свою очередь, также подчеркнула, что у Кларк «очень хрупкое и чувствительное тело».

«Оно не то чтобы полностью сломалось. Просто немного выскочило», — уточнила Кларк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что семья Брюса Уиллиса готовится к смерти актера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
В Белгородской области мирная жительница погибла при атаке беспилотника ВСУ
15:59
Войдет в мировую историю: зачем Трампу и США нужна Гренландия
15:39
Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Лян Сяолун
15:30
Кошелек пуст: как «дожить» до зарплаты после январских праздников
15:15
Движение поездов изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
15:00
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сломала ребро во время интимной сцены

Сейчас читают

В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Волонтеры возобновят поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года
Там не спешат умирать: остров, на котором живут люди старше 100 лет
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026