В Бугульме женщина выпала из кабины крана во время строительных работ

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Организована проверка соблюдения требований охраны труда.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура ТАТАРСТАНА/prokrt

В Татарстане, в городе Бугульма, на механическом заводе во время работ завалился строительный кран — из кабины выпала женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

Сообщается, что на место происшествия выехал Бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.

Недавно же в Бугульме задержали по подозрению в серийной педофилии мужчину в костюме Деда Мороза. В его телефоне были обнаружены переписки сексуального характера с детьми, кроме того злоумышленник домогался несовершеннолетней девочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб рабочий. По информации следствия, 10 сентября 2024 года на металлургическом комбинате газовщик и другие сотрудники предприятия производили запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. Обвиняемый не проверил перед запуском исходное состояние запорной арматуры, в том числе ручных поворотных затворов, и с пульта управления отдал команду на запуск установки.

