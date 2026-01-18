В Бугульме женщина выпала из кабины крана во время строительных работ

В Татарстане, в городе Бугульма, на механическом заводе во время работ завалился строительный кран — из кабины выпала женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

Сообщается, что на место происшествия выехал Бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров. Организована проверка соблюдения требований охраны труда.

Недавно же в Бугульме задержали по подозрению в серийной педофилии мужчину в костюме Деда Мороза. В его телефоне были обнаружены переписки сексуального характера с детьми, кроме того злоумышленник домогался несовершеннолетней девочки.

