В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб рабочий

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Специалист отдал команду на запуск механизма, не проведя обязательные проверки.

Газовщик осужден за гибель рабочего в Нижнем Тагиле

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор газовщику доменной печи, чьи действия привели к взрыву газа на крупном заводе и гибели рабочего в 2024 году. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Мужчина признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.

По информации следствия, 10 сентября 2024 года на металлургическом комбинате газовщик и другие сотрудники предприятия производили запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. Обвиняемый не проверил перед запуском исходное состояние запорной арматуры, в том числе ручных поворотных затворов, и с пульта управления отдал команду на запуск установки.

В итоге это привело к нарушению подачи газов в смеситель, образованию взрывоопасной смеси природного газа и кислорода на трубопроводе. На комбинате случился пожар, в результате которого один из сотрудников погиб, другой получил серьезные повреждения.

Суд назначил газовщику наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Также ему на два года запрещено работать на опасных производственных объектах.

Ранее 5-tv.ru писал про причину взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. В результате ЧП пострадали 18 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
МВД опубликовало видео погони и задержания водителя Porschе из Балашихи, который протаранил служебное авто
23:41
В Нижнем Тагиле вынесли приговор газовщику, по вине которого погиб рабочий
23:28
Стала известна дата очередных переговоров США и Украины
23:12
Мать подала в суд на сыновей из-за фермы «Телепузиков»
22:53
Артистка не настоящая: в Петербурге возмутились концерту «фальшивой» певицы Sade
22:37
Против протаранившего машину ДПС в Балашихе водителя возбудили уголовное дело

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Мое преимущество»: Глафира Тарханова впервые показала пятерых детей вместе
«Ор и мат»: старшая дочь Глюкозы устроила пожар в квартире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026