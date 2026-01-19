Ответ найден: почему крещенская вода может долго сохранять свежесть

Дарья Бруданова
Секрет — в особом ритуале во время освящения.

Почему крещенская вода может хранится целый год

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Химик Петренко: крещенская вода может сохранять свои свойства за счет серебра

Крещенская вода может на протяжении долгого времени сохранять свежесть из-за серебра. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко.

Эксперт пояснил, что общепризнанного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Однако он считает, что весь секрет заключается в серебряном кресте, который по традиции опускают в воду в момент освящения. Данный металл, как объяснил Петренко, обладает бактерицидными свойствами.

«Недаром фляги авиационных носимых запасов, изнутри покрытые серебром, способны предохранять воду от порчи до двух лет», — заметил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru разбирался в том, почему на Крещение бывают сильные морозы. Ученые уверены: низкие температуры в этот праздник никак не связаны с мистикой. По их словам, все дело в общем состоянии атмосферы и особенностями климата на обширных территориях страны.

Россия — страна с континентальным климатом, где большой перепад температур между сезонами вполне привычен, и середина зимы — объективно холодный период.

