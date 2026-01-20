Тимошенко попыталась представить расследование НАБУ как политический заговор

В Киеве продолжает лихорадить депутатов Верховной Рады, большинство из которых узнали, что находятся под подозрением Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Обвиняемая номер один — лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко, доказывающая, что все расследования и уголовные дела НАБУ — это политическое преследование с целью взять под контроль парламент.

«Когда парламент перестал голосовать за их дерьмо, которое они против Украины вносят в парламент, теперь им нужно найти инструменты, как вернуть парламент в стойла и заставить дальше принимать антиукраинские законы. Вы враги Украины. Вы — НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. Безусловно, больно смотреть, во что превратили Украину», — заявила лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Тут очень важно отметить «удачный» момент, когда активизировались НАБУ и Антикоррупционная прокуратура. Вся Европа сейчас поглощена вопросом независимости Гренландии. Основные союзники Киева — Франция, Германия, Британия — заняты именно судьбой острова и проблемой сохранения НАТО. Дальше всех пошла Дания, сообщив, что сейчас решается вопрос об отзыве истребителей Ф-16, которые ранее были переданы главе киевского режима Владимиру Зеленскому. То есть Украина уверенно отброшена на второй план.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX