Сотрудников ТЦК обвинили в пытках сына священнослужителя

Тем временем своих же военных на Украине открыто обвинили в геноциде. Как рассказал настоятель одного из монастырей канонической Украинской православной церкви, сотрудники ТЦК с особой жестокостью мобилизуют всех, кто связан с УПЦ. Пыткам подвергались священнослужители, в том числе сын самого митрополита.

«Бросили его в яму. Заливали водой полную яму и держали всю ночь. Иголки под ногти, чтобы подписали, что добровольно идут воевать», — рассказал митрополит Лонгин, наместник Банченского монастыря УПЦ.

Для уничтожения канонической церкви украинские власти используют и другие методы. В Киевской области накануне священнослужителей и прихожан силой выгнали из монастыря. Полиция и активисты взяли здание штурмом. Там захотели сделать музей, но на комплекс претендуют и раскольники из ПЦУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предложил аннулировать все выданные на Украине справки об инвалидности, дающие право на отсрочку от мобилизации или освобождение от службы. Исключение, по его словам, должно касаться только тех, кто получил инвалидность после участия в боевых действиях с 2014 года. Остальных следует повторно проверить на пригодность к военной службе, так как большая часть таких документов могла быть оформлена незаконно.

