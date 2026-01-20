Роскачество обнаружило недостатки у 20 производителей светодиодных ламп

Отклонения выявлены в световом потоке и температуре.

Роскачество обнаружило недостатки у 20 марок светодиодных ламп. Как пишут «Известия», в выборку вошли 18 китайских и два российских бренда. Специалисты выявили отклонения в световом потоке и температуре. При этом физическая прочность ламп оказалась на высоком уровне. Большинство образцов не перегорают на морозе, выдерживают 15 тысяч циклов переключения и тысячу часов непрерывного свечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество вместе с рестораторами разрабатывает ГОСТ на шаурму с 2024 года, но процесс не быстрый. Потому что слишком уж много рецептов и прийти к общему знаменателю относительно того, что считать шаурмой по ГОСТу, непросто.

До чего пока удалось договориться, что можно называть по-разному: шаурма, шаверма, донер. Все будет равнозначно и допустимо. А вот класть майонез будет недопустимо. Хотя, конечно, главные претензии к этому и любому другому фастфуду не из-за вкуса, а безопасности. Шаурма-шаверма — безоговорочный лидер по числу пищевых отравлений.

