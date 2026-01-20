Карьера не задалась: Меган Маркл хочет родить третьего ребенка ради отдыха

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Почему планы супруги не сильно радуют принца Гарри?

Сколько детей у Меган Маркл и принца Гарри

Фото: legion-media/Splash News

Radar Online: Меган Маркл планирует родить третьего ребенка ради отдыха

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассчитывает родить третьего ребенка в 2026 году, чтобы сделать перерыв в профессиональной деятельности и заняться воспитанием детей. Об этом сообщает издание Radar Online.

По словам источника, она чувствует усталость от попыток утвердиться в статусе знаменитости мирового уровня и развивать собственный лайфстайл-бренд. Собеседник издания подчеркнул, что Маркл осознает отсутствие ожидаемого успеха в своих бизнес-начинаниях. Из-за этого третий ребенок станет для нее идеальным поводом приостановить работу.

Кроме того, новая беременность может дать паре свежий контент для взаимодействия с подписчиками. Однако ранее принц Гарри заявлял о намерении иметь не более двух детей из соображений экологии. По его словам, такое решение должно защитить планету от перенаселения и истощения ресурсов.

В настоящее время супруги проживают в Калифорнии и воспитывают шестилетнего Арчи и четырехлетнюю Лилибет. Источники отмечают, что Меган разочарована трудностями, с которыми столкнулся ее проект As Ever. Бренд подвергался критике из-за завышенных цен и юридических споров по поводу торговых марок.

Хотя Маркл недавно снялась в эпизодической роли в комедии «Близкие друзья», возвращаться к полноценной актерской карьере она не планирует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

