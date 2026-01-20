Куриный код: эксперты объяснили разницу между белыми и коричневыми яйцами

Express: объяснена разница между белыми и коричневыми яйцами

Белая и коричневая скорлупа яиц не влияет на их вкусовые качества и пищевую ценность. Об этом сообщает Express.

Исследование показало, что цвет продукта полностью зависит от генетики птицы. Как рассказал специалист по производству яиц Ричард Мью, между ними абсолютно нет разницы в кулинарных характеристиках. Они ведут себя идентично при взбивании, жарке или запекании.

При этом определить будущий окрас скорлупы можно по необычному признаку — цвету мочек ушей птицы. Если мочки светлые, то и яйца будут белыми, а красные мочки указывают на будущий продукт коричневого цвета.

Многие потребители ошибочно полагают, что темная скорлупа свидетельствует о более высоком качестве или натуральности. Однако диетолог Дестини Муди подчеркнула, что оба вида яиц содержат одинаковый набор аминокислот, витамин B12, белок, селен и холин. А калорийность продукта в обоих случаях составляет менее 80 калорий.

При этом, различия в насыщенности цвета желтка зависят не от породы, а от рациона питания курицы и количества солнечного света, которое она получает. Чем больше в диете насекомых и зелени, тем более оранжевым будет центр яйца.

Кулинарный эксперт Пол Мейсон добавил, что миф о «полезности» коричневых яиц часто передается из поколения в поколение, но не имеет под собой научных оснований.

Профессиональный разработчик рецептов Кэти Вайн напомнила, что на аромат и свежесть влияет исключительно условия содержания птиц и их корм, а не оттенок оболочки.

При этом, несущие белые яйца куры считаются более эффективными в сельском хозяйстве, так как они потребляют меньше корма и имеют более длительный цикл яйцекладки.

