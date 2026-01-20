Звезда «Интернов» Илья Глинников впервые стал отцом в 40 лет

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые стал отцом. О своем новом статусе он долгое время молчал. Лишь в день Крещения Илья решился поделиться моментом, который моментально растрогал его поклонников. На опубликованном в личном блоге фото актер запечатлен на фоне океана на пляже Ле Морн на Маврикии — в кадре он держит на руках младенца и улыбается. Никаких пояснений Глинников давать не стал, ограничившись короткой подписью: «С Крещением Господним!». Для подписчиков этого оказалось более чем достаточно.

В комментариях тут же появились сотни теплых слов и поздравлений: пользователи желали малышу светлой дороги, здоровья и счастья, а самому Илье — гармонии и мира в доме.

Личная жизнь Глинникова на протяжении многих лет вызывала неподдельный интерес. Его самый известный роман начался на съемках сериала «Интерны», где он сблизился с актрисой Аглаей Тарасовой. Экранные чувства быстро переросли в реальные, сделав пару одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Их отношения длились с 2014 по 2016 год и завершились болезненным расставанием. Несмотря на слухи и непростой период после разрыва, Илья сохранил уважение к бывшей возлюбленной и позже вновь работал с ней в одном проекте.

После этого Глинников практически исчез из светской хроники. Он сознательно перестал делиться подробностями личной жизни, сосредоточившись на режиссуре и внутренней работе над собой. В интервью актер признавался, что стал гораздо закрытее и осторожнее в отношениях, разочаровавшись в публичности и ее изнанке.

Тем не менее судьба вновь подарила ему любовь. Кто именно стала матерью его ребенка — до сих пор неизвестно. Артист продолжает хранить это в секрете: в социальных сетях он лишь изредка публикует совместные снимки с возлюбленной, неизменно скрывая ее лицо.

