Безопасность превыше всего: как составляют меню для приемов в Кремле

Кремлевское меню проходит жесткий контроль безопасности

Согласование меню для первых лиц, участвующих в переговорах и официальных приемах в Кремле, — сложный и многоступенчатый процесс, в котором учитываются не только вкусовые предпочтения гостей, но и строгие требования безопасности. Об этом РИА Новости рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров.

По словам Бухарова, подготовка меню для подобных мероприятий начинается задолго до самого приема и проходит через несколько этапов согласования.

«Все стандарты блюд одинаковые — блюдо должно быть вкусным и безопасным. Безопасным — это априори. А вкус — там уже начинаются переговоры», — отметил эксперт.

Он пояснил, что службы протокола заранее уточняют у принимающей стороны информацию о предпочтениях гостей, возможных аллергиях, ограничениях в питании и других особенностях рациона.

После этого стороны обмениваются предложениями по меню и согласовывают окончательный вариант блюд.

Кроме того, все продукты, используемые для приготовления, проходят обязательную проверку в лабораториях. Если анализы вызывают вопросы, такие продукты не допускаются к подаче.

