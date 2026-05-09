«Никогда не рассказывал о войне»: дед певца Вячеслава Макарова дошел до Берлина
Каждый год артист и его мама листают альбом с черно-белыми фотографиями и вспоминают силу духа и доброту прошедшего Великую Отечественную войну дедушки.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Певец Макаров: дед не любил, когда его что-то спрашивают про войну
В семье певца и телеведущего Вячеслава Макарова уже не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Однако, хоть поколения и сменяют друг друга, память о героях самой важной битвы — за человечество и жизни — остается. Так сложилось и у исполнителя, и его мама взяла на себя роль рассказчика их родственной истории.
«У меня дедушка воевал, он дошел до Берлина, собственно, там получил образование, а потом вернулся уже в город Астрахань. Мы, конечно, храним памятные фотографии, о нем всегда вспоминаем, мама рассказывает очень интересные истории о том, какой он был творческий, добрый», — поделился Макаров.
В интервью корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце артист сообщил, что его дедушка прошел через тяжелейшие испытания, но при этом предпочитал не погружаться в дальние уголки памяти. Боль, испытанная в военные годы, и не только физическая, делала невозможными долгие обсуждения фронтовых будней, сражений и потерь.
«Никогда об этом не рассказывал. Он вообще не любил, когда его что-то спрашивают про войну, потому что это были очень тяжелые эмоции, которые вновь он опять переживал и ни в коем случае не хотел это как-то передавать своим родным», — заключил музыкант.
Ранее в интервью 5-tv.ru Вячеслав Макаров рассказал о любви к песням военных лет и победных гимнов. Артист признался, что со скепсисом относится к современным композициям, так как писать о войне искренне и «из первых уст» удалось, по его мнению, только людям, увидевшим Победу своими глазами.
