Первый в мире «Бессмертный полк» на вездеходах прошел на Чукотке

В Чукотском автономном округе впервые в мире состоялась акция «Бессмертный полк» на вездеходах. Необычный патриотический заезд, приуроченный к празднованию Дня Победы, прошел в суровых условиях арктической тундры неподалеку от Анадыря. Об этом 9 мая сообщили в правительстве региона.

Колонна мощной внедорожной техники с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла преодолела маршрут по заснеженному бездорожью. Участники акции украсили вездеходы флагами и фотографиями своих родственников — героев войны, тем самым почтив память защитников Родины в одном из самых труднодоступных регионов страны.

Власти региона напомнили, что вклад Чукотки в Победу был значительным. В годы Великой Отечественной войны жители округа трудились в тылу, обеспечивая страну стратегически важным сырьем, в том числе оловом, а также поставляли продовольствие для фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Париже состоялась акция «Бессмертный полк», приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с мероприятия опубликовало издание RT.

Участники шествия возложили цветы к монументу советским партизанам и проследовали до площади Сталинградской битвы, где прошел памятный митинг.

